Ankara'da 65 yaş üstü, öğrenci ve indirimli kart iptal mi oldu?

EGO'dan toplu taşıma ücretine ilişkin açıklama yapıldı mı?

EGO Genel Müdürlüğü ise sosyal medya platformu X'te, bir kullanıcının ABB'nin bu konuda nasıl bir karar alacağına ilişkin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Özel halk otobüsçülerinin kararıyla yakından ilgilenildiği belirtilen açıklamada, "ABB ve EGO Genel Müdürlüğü hesapları tarafından yapılmamış olan hiçbir duyuruya itibar etmemenizi rica ederiz." ifadelerine yer verdi.