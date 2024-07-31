“Anne sütü ile ilgili bilinen yanlışlar”





Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütü ile ilgili bilinen yanlışları ise şöyle paylaştı:





"Anne sütü yetersiz düşüncesi: Birçok anne sütü yeterlidir, ancak bebek emme tekniği ya da sıklığı nedeniyle yeterli süt alamıyor olabilir.





Bebek büyüdükçe anne sütü yetmez inanışı: Anne sütü, bebeğin ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar temel besin kaynağı olarak yeterlidir.





Anne sütü suludur yanılgısı: Anne sütü, bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zengin bir içeriğe sahiptir.





Emzirme sadece bebek için iyidir düşüncesi: Emzirme, annenin meme kanseri, yumurtalık kanseri ve osteoporoz riskini azaltır, doğum sonrası kilo kaybını destekler."