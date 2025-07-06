Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Muhittin Böcek’in tutuklanmasıyla birlikte Antalya büyükşehir belediye meclisi üye sayısı merak konusu. Peki Antalya büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide? İşte Antalya büyükşehir belediyesi meclis dağılımı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı.
Muhittin Böcek’in tutuklanmasıyla birlikte Antalya büyükşehir belediye meclisi üye sayısı merak konusu. Peki Antalya büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide?
Antalya büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk kimde hangi partide?
CHP, yeni dönemde mecliste 76 sandalye alırken, AK Parti'nin meclis üyesi sayısı 22, MHP'nin 10, Demokrat Parti'nin 3 ve Bağımsız 1 olarak belirlendi.
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre CHP’nin adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 48,7’ini alarak Antalya Büyükşehir Belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Hakan Tütüncü ise oyların yüzde 40’ını almıştı.