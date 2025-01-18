AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. AÖF final sınavlarının ilk oturumu 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? 2025 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...