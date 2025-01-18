Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak? (18-19 Ocak 2025 Final Sınavları)

AÖF Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak? (18-19 Ocak 2025 Final Sınavları)

09:4118/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Güz Dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman, nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. AÖF final sınavlarının ilk oturumu 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? 2025 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP AHANTARI YAYINLANDI MI?


AÖF soruları ve cevap anahtarı sınav oturumları bittikten sonra sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak. Konuya ilişkin duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.


AÖF SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


AÖF sınav sonuçlarının yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Anadolu Mobil uygulaması ve internet adresinden duyurulacak. AÖF öğrencileri bu platformları takip ederek sonuçlarına ulaşabilir.

AÖF'te Ders Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?


AÖF'te ders geçme notu, ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının katkılarıyla hesaplanır:


Ara sınav notunun %30'u


Dönem sonu sınav notunun %70'i


Bu hesaplamaya göre başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlenmiştir. Başarı notu 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu alarak dersten kalmış sayılır.


#aöf
#aöf soruları
#aöf cevap anahtarı
#AÖF Soru Kitapçığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye müjde gece 12'de duyuruldu! 1.226 TL seyyanen ek yatacak: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4C'liye...