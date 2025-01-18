Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Güz Dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman, nerede yayınlanacak? İşte detaylar...
AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklaması Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. AÖF final sınavlarının ilk oturumu 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? 2025 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...
AÖF FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP AHANTARI YAYINLANDI MI?
AÖF soruları ve cevap anahtarı sınav oturumları bittikten sonra sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak. Konuya ilişkin duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Anadolu Mobil uygulaması ve internet adresinden duyurulacak. AÖF öğrencileri bu platformları takip ederek sonuçlarına ulaşabilir.
AÖF'te Ders Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?
AÖF'te ders geçme notu, ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının katkılarıyla hesaplanır:
Ara sınav notunun %30'u
Dönem sonu sınav notunun %70'i
Bu hesaplamaya göre başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlenmiştir. Başarı notu 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu alarak dersten kalmış sayılır.