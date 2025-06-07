Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt süreci için geri sayım sürüyor. AÖF Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. AÖF sonuçları 9. gün adayların erişime açıldı. Bazı öğrenciler sınavlarda başarısız olurken yaz okulu sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Adayların diğer yanıt aradığı konu ise yaz okulu kayıtları sınavları... AÖF yaz okulu ne zaman? İşte 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve başvuru tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler için yaz okulu süreci başlıyor. 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları yakın zamanda alınacak. Dönem sonu sınavlarının ardından derslerini yükseltmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak yaz okulundan faydalanabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
AÖF 2025 YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2025?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'da başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, kaldıkları ya da not yükseltmek istedikleri dersleri tekrar alarak başarı notlarını yükseltme şansı elde edecek. Ayrıca mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için yaz okulu, önemli bir fırsat sunuyor.