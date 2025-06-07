AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, kaldıkları ya da not yükseltmek istedikleri dersleri tekrar alarak başarı notlarını yükseltme şansı elde edecek. Ayrıca mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için yaz okulu, önemli bir fırsat sunuyor.