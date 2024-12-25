AÖL 2024 SORU VE CEVAPLARI PDF SORGULAMA EKRANI: AÖL sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler, AÖL soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. MEB’in her yıl düzenlediği sınavlarda olduğu gibi, 2024 1. dönem AÖL soruları ve cevap anahtarlarının da kısa süre içinde PDF formatında erişime açılması bekleniyor.

1 /4 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ardından, sınava katılan öğrenciler doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonrası soru ve cevap anahtarını genellikle kısa süre içinde yayımlıyor. Ancak, 2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz paylaşılmadı. MEB’in resmi açıklamasının ardından, soru ve cevaplara PDF formatında erişim sağlanabilecek.

2 /4 AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu. MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde yayımlanacak.

3 /4 AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPTIĞINA NASIL BAKILIR? Adaylar, AÖL soru ve cevap anahtarı kitapçığını http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyerek PDF'ini indirebilecek. AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ