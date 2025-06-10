Apple tarafından geliştirilen, şimdiye kadarki en büyük tasarım yenilemesini getiren iOS 26 tanıtıldı. Tanıtımın ardından en çok sorulan sorulardan biri ise "iOS 26 güncellemesini hangi modeller alacak?" oldu. Apple kullanıcıları, telefonlarının bu güncellemeye uygun olup olmadığını araştırıyor. iOS 26 özellikleri neler olacak ve hangi telefonlara gelecek? iOS 26 alacak telefonlar listesi!
WWDC 25 etkinliğinde gerçekleşen tanıtımın ardından iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26 özellikleri ve yenilikleri de belli oldu. iOS 18’in ardından doğrudan iOS 26 ismini alan sürüm yepyeni bir görsel tasarım anlayışı sundu. Apple'ın tanıttığı İOS 26 güncellemesi her telefona yüklenemeyecek. Bu yıl iOS 18'i destekleyen üç telefon modeli, iOS 26 güncellemesini alamayacak. Peki, iOS 26 özellikleri neler olacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte, iOS 26 güncellemesi alacak telefon modelleri listesi.
IOS 26 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ MODELLER ALACAK?
Apple, iOS 26 güncellemesini hangi modeller alacak sorusunu WWDC 2025'te yanıtladı. Buna göre, iOS 26'yı destekleyecek en eski iPhone modeli iPhone SE (2. nesil) ve iPhone 11 serisi olacak. Bu da demek oluyor ki A13 Bionic işlemci ve üzerini kullanan cihazlar güncellemeye dahil edilecek.
3 IPHONE MODELİNE DESTEK KESİLDİ
Yeni güncelleme ile birlikte Apple, 7 yılın ardından 3 popüler iPhone modelinin yazılım desteğini sona erdirdi.
A12 Bionic çipten güç alan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri artık yeni iOS 26 güncellemesini alamayacak.
Bu modeller, güvenlik güncellemelerini bir süre daha almaya devam etse de iOS 26'nın getireceği yeni özelliklerden ve tasarım değişikliklerinden mahrum kalacak. Artık güncelleme alacak en eski iPhone, A13 Bionic çipli iPhone 11 oldu.
iOS 26 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Güncelleme alacak iPhone modelleri şu şekilde:
iPhone SE (2’nci nesil)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
IOS 26 ÖZELLİKLERİ
Apple iPadOS 26'nın ön izlemesini yaptı. iPadOS'un şimdiye kadarki en büyük sürümü olan bu sürüm, büyük bir sıçrama yaparak iPad'in benzersiz yeteneklerini ve çok yönlülüğünü daha da ileriye taşıyor. Güzel bir tasarım, iPad'e yeni bir görünüm kazandırarak deneyimi daha da etkileyici ve keyifli hale getiriyor. iPad'in sadeliğini koruyan iPadOS 26, kullanıcıların uygulamaları kontrol etmesine, düzenlemesine ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına yardımcı olan yeni özelliklerle tamamen yeni, güçlü ve sezgisel bir pencere sistemi sunuyor. Apple Intelligence, Canlı Çeviri, Genmoji ve Image Playground ile oluşturmanın yeni yolları 1 ve Kısayollar ile akıllı eylemler gibi kullanıcıların iletişim kurmasına, kendilerini ifade etmesine ve işlerini halletmesine yardımcı olan yeni özelliklerle iPadOS 26 genelinde daha da yetenekli ve entegre hale geliyor. Süper güçlü Dosyalar uygulaması, dosyaları düzenlemek ve klasörleri özelleştirmek için yeni yollar sunuyor. Ayrıca, dock'taki Klasörler sayesinde kullanıcılar indirmelere, belgelere ve daha fazlasına her yerden rahatça erişebiliyor. Ön izleme uygulaması iPad'e geliyor ve kullanıcılara Apple Pencil Markup ve AutoFill gibi güçlü özelliklerle PDF'leri görüntüleme ve düzenleme için özel bir uygulama sunuyor. Ayrıca Arka Plan Görevleri, ses girişi seçimi ve Yerel yakalama ile iPadOS 26, ses ve videoyla çalışan yaratıcı profesyoneller için yeni yeteneklerin kilidini açıyor.
iPadOS 26, daha esnek giriş ve sorunsuz kayıt olanağı sunan yeni ses özellikleriyle geliyor.
Yerel yakalama, kullanıcıların herhangi bir video konferans uygulamasıyla doğrudan iPad'den yüksek kaliteli kayıtlar üretmesine ve görüşme sona erdiğinde ses ve video dosyalarını kolayca paylaşmasına olanak tanır.
iPadOS 26 ile Journal, iPad'e geliyor ve kullanıcıların günlük anların veya özel olayların ayrıntılarını yakalamasını ve bunlar hakkında yazmasını kolaylaştırıyor. Apple Pencil veya dokunmatik kullanarak kullanıcılar, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, yerler, zihin durumları ve daha fazlasıyla birlikte çizimleri ve el yazılarını dahil edebilir. Kullanıcılar, hayatın çeşitli yönleri için birden fazla günlük tutabilir ve artık girişleri konuma göre düzenleyen güzel bir harita görünümüne erişebilirler.
Yepyeni Apple Games uygulaması, kullanıcılara oyun oynamak için yeni bir yuva sunuyor ve iPadOS 26, kullanıcıların yeni etkinlikleri ve güncellemeleri hızla görmesini, ayarları düzenlemesini, oyun sırasında bir arkadaşını aramasını veya davet etmesini ve daha fazlasını sağlayan Oyun Katmanı'nı sunuyor.