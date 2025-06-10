Yerel yakalama, kullanıcıların herhangi bir video konferans uygulamasıyla doğrudan iPad'den yüksek kaliteli kayıtlar üretmesine ve görüşme sona erdiğinde ses ve video dosyalarını kolayca paylaşmasına olanak tanır.





iPadOS 26 ile Journal, iPad'e geliyor ve kullanıcıların günlük anların veya özel olayların ayrıntılarını yakalamasını ve bunlar hakkında yazmasını kolaylaştırıyor. Apple Pencil veya dokunmatik kullanarak kullanıcılar, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, yerler, zihin durumları ve daha fazlasıyla birlikte çizimleri ve el yazılarını dahil edebilir. Kullanıcılar, hayatın çeşitli yönleri için birden fazla günlük tutabilir ve artık girişleri konuma göre düzenleyen güzel bir harita görünümüne erişebilirler.

Yepyeni Apple Games uygulaması, kullanıcılara oyun oynamak için yeni bir yuva sunuyor ve iPadOS 26, kullanıcıların yeni etkinlikleri ve güncellemeleri hızla görmesini, ayarları düzenlemesini, oyun sırasında bir arkadaşını aramasını veya davet etmesini ve daha fazlasını sağlayan Oyun Katmanı'nı sunuyor.



