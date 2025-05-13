Apple, teknoloji dünyasının öncü isimlerinden biri olarak, her yıl yeni ürünlerini piyasaya sürerken dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yıl da sonbahar aylarında yeni iPhone serisinin tanıtılması bekleniyor. Teknoloji devi Apple,sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone serisinin fiyatlarını artırmayı değerlendiriyor. ürkiye'de zaten pahalı olan iPhone fiyatları, yeni zamlar ve yerel vergilerle daha da artabilir. Söz konusu fiyat artışıyla en pahalı modelin 200.000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Peki, en pahalı ve en ucuz modeli hangisi olacak? İPhone hangi modellerine zam gelecek? İşte beklenen yeni fiyat listesi.
Apple, sonbaharda tanıtacağı yeni iPhone serisiyle birlikte fiyat politikasını gözden geçiriyor. Şirket, kamuoyundaki algıyı gözeterek fiyat artışını yalnızca teknolojik yeniliklerle gerekçelendirmeyi planlıyor. Tasarımda ve üretim sürecinde önemli değişiklikler gündemde.
APPLE IPHONE FİYATLARINA ZAM YAPACAK
Apple, bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisinde fiyat artışına gitmeyi planlıyor.
Wall Street Journal’a konuşan Apple’a yakın kaynaklara göre, olası zam kararı yeni özellikler ve tasarım farklılıklarıyla desteklenecek. Ancak fiyatlardaki artışın, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan ABD gümrük vergileriyle ilişkilendirilmemesi için hassasiyet gösterilecek.
Geçtiğimiz günlerde ABD ile Çin arasında ticari gerilimlerin geçici olarak yumuşatıldığı duyurulsa da, Başkan Trump’ın Çin’den ithal edilen akıllı telefonları da kapsayan yüzde 20’lik gümrük vergisi hâlâ yürürlükte. Apple, bu ek maliyeti yalnızca tedarik zincirinde kısıntıya giderek karşılamanın mümkün olmadığını düşündüğü için kâr marjını korumak adına fiyatları yükseltme yoluna gitmeyi değerlendiriyor.
TASARIMDA YENİLİKLER GELİYOR
Yeni iPhone serisinin ultra ince gövde gibi format ve tasarım yenilikleriyle piyasaya çıkması bekleniyor. CEO Tim Cook, mart ayında tarifelerin şirketin tedarik yapısına etkisini azaltmak amacıyla üretimin bir bölümünü Hindistan’a kaydırmış ve ABD pazarı için stokları artırmıştı. Cook, nisan-haziran döneminde ABD’ye gönderilecek iPhone’ların büyük kısmının Hindistan’dan geleceğini duyurmuştu.
Buna karşın, Pro ve Pro Max gibi üst segment modellerin üretimi büyük ölçüde hâlâ Çin’de yapılıyor. Apple’a yakın kaynaklar, Hindistan’daki tesislerin henüz bu modellerdeki gelişmiş kamera sistemleri ve büyük batarya gibi donanımlar için yeterli üretim altyapısına sahip olmadığını belirtiyor.
Tahminlere göre Apple, geçtiğimiz yıl ABD pazarında yaklaşık 65 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ve bunun 36 ila 39 milyonluk bölümünü Pro ve Pro Max modelleri oluşturdu.
Apple, fiyat artışlarını yalnızca teknolojik gelişmelerle açıklamak istiyor. Şirket yöneticileri, daha önce Amazon’un gümrük vergilerini doğrudan kullanıcıya yansıttığına dair çıkan bir haber sonrası Beyaz Saray’dan gelen tepkilere benzer kamuoyu baskılarından kaçınmak istiyor.
ZAMLI IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
iPhone 17 serisinin bu sonbaharda kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Mevcut durumda iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 799 dolar, iPhone 16 Pro Max’in ise 1.199 dolar seviyesinde. Yeni seride, iPhone 16 Plus’ın yerine daha ince yapıda yeni bir modelin gelmesi öngörülüyor.
Apple’ın Hindistan’daki üretimi, 2023 yılında küresel iPhone sevkiyatının yaklaşık yüzde 13-14’ünü oluşturdu. Bu oranın bu yıl iki katına çıkması bekleniyor. Ancak artan üretim kapasitesi, hem ABD hem de Hindistan’daki talepleri karşılamaya hâlâ yetmiyor. Uzmanlar, Hindistan’ın iki pazarı da eş zamanlı besleyecek düzeye ulaşmasının ancak 2026 sonu veya 2027 başında mümkün olabileceğini belirtiyor.
Apple’ın uzun vadede üretimin bir bölümünü ABD’ye kaydırmayı hedeflediği biliniyor. Ancak bu geçişin birkaç yılı bulması beklenirken, Çin bileşen tedariki açısından stratejik önemini korumayı sürdürecek.
HİSSELERE NASIL YANSIYACAK?
Teknoloji devinin hisseleri, Washington ve Pekin'in Pazartesi günü karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından normale dönmeye başlamıştı. Bu anlaşma sonrası piyasa genelindeki kazançları takip ederek, hisseler piyasa öncesi işlemlerde %7 artış gösterdi. Ancak Çin'den ithal edilen ürünler ABD'de hala %30 vergiye tabi olacak. Bu durumun uzun vadede hem satışlara hem de hisselere nasıl yansıyacağı ise tam olarak kestirilemiyor.
YÜKSEK MALİYET DETAYI
Apple, Amerika Başkan Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisinden en çok etkilenen firmaların başında geliyor. Şirket bu konuda sessizliğini korumaya devam ediyor olsa da genel kanı zam yapmaktan başka çıkar yolu olmadığı yönünde. Gelen raporlara göre özellikle üretimin tamamen Hindistan'a kaydırılmaya çalıştığı bu günlerde, operasyonun yüksek maliyetinin yapılacak zamlar ile hafifletilmesi planlanıyor.
Apple bu ayın başlarında yaptığı açıklamada gümrük vergilerinin Nisan-Haziran çeyreğinde maliyetlere yaklaşık 900 milyon dolar eklemesinin beklendiği vurgulanmış ve bu dönemde ABD'de satılan iPhone'ların çoğunu Hindistan'dan tedarik edecekleri açıklanmıştı.