TASARIMDA YENİLİKLER GELİYOR

Yeni iPhone serisinin ultra ince gövde gibi format ve tasarım yenilikleriyle piyasaya çıkması bekleniyor. CEO Tim Cook, mart ayında tarifelerin şirketin tedarik yapısına etkisini azaltmak amacıyla üretimin bir bölümünü Hindistan’a kaydırmış ve ABD pazarı için stokları artırmıştı. Cook, nisan-haziran döneminde ABD’ye gönderilecek iPhone’ların büyük kısmının Hindistan’dan geleceğini duyurmuştu.

Buna karşın, Pro ve Pro Max gibi üst segment modellerin üretimi büyük ölçüde hâlâ Çin’de yapılıyor. Apple’a yakın kaynaklar, Hindistan’daki tesislerin henüz bu modellerdeki gelişmiş kamera sistemleri ve büyük batarya gibi donanımlar için yeterli üretim altyapısına sahip olmadığını belirtiyor.

Tahminlere göre Apple, geçtiğimiz yıl ABD pazarında yaklaşık 65 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ve bunun 36 ila 39 milyonluk bölümünü Pro ve Pro Max modelleri oluşturdu.

Apple, fiyat artışlarını yalnızca teknolojik gelişmelerle açıklamak istiyor. Şirket yöneticileri, daha önce Amazon’un gümrük vergilerini doğrudan kullanıcıya yansıttığına dair çıkan bir haber sonrası Beyaz Saray’dan gelen tepkilere benzer kamuoyu baskılarından kaçınmak istiyor.