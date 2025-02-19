Ülke genelinde birçok il için kar tatili ilan edildi. Meteoroloji'nin son yaptığı hava durumu tahminleri sonrasında kar yağışı ülke genelinde etkisini arttırdı. Peki Artvin, Rize ve Trabzon'da yarın 20 Şubat okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) üzerinden yaptığı son hava durumu tahminlerinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olacağı açıklanmıştı. Bazı illerde etkili olan kar yağışıyla birlikte okulların tatil olup olmadığı da araştırılıyor. Artvin, Rize ve Trabzon'da yarın okullar tatil edildi mi?
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 ŞUBAT
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları) eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.
ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 20 ŞUBAT
Kar yağışının ülke genelinde etkisini arttırmasının ardından kar tatili bekleyişi de sürüyor. Artvin için valilik henüz resmi bir açıklama yapmadı.
RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 ŞUBAT
Meteoroloji'nin uyarı yayımladığı listesinde Rize'de yer alıyor. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde görüleceği açıklandı. Ancak okulların tatil olmasına ilişkin henüz valilikten açıklama gelmedi.
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren etkili olacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Rize, Artvin, Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.