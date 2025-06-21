ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz ayına yaklaşılırken asgari ücrete ara zam beklentisi yeniden gündeme taşındı. Normal şartlarda yılda bir kez, ocak ayında belirlenen asgari ücretin, geçmiş yıllarda olduğu gibi temmuz ayında da revize edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Çalışan kesim bu konuda resmi açıklamalara kilitlenmiş durumda. Beklenen açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Peki, 2025 Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı?

1 /6 Asgari ücretle çalışan milyonların gözü temmuz ayında olası bir maaş artışında. Enflasyonla mücadele süreci ve ekonomik göstergeler ışığında yapılabilecek bir ara zamma ilişkin beklentiler yeniden gündemde. AK Parti ve hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, yılın ikinci yarısında asgari ücrette bir değişiklik olup olmayacağına dair sinyaller veriliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın son açıklamaları ise kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, 2025 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı?

2 /6 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025? Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

3 /6 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

4 /6 ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK? Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

5 /6 ASGARİ ÜCRET NEDİR? Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.