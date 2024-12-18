2025 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis’te 3. Toplantıya dair soruları cevapladı.





"Toplantıya ben başkanlık edeceğim. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif gelmesini bekliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, 'dördüncü bir toplantı olacak mı?' sorusuna karşılık olarak “şu an bir toplantımızı gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakalım” yanıtını verdi.