Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Milyonların nefesini tutarak beklediği asgari ücrette son viraja doğru giriliyor. Asgari ücretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Artık tekliflerin gelmesini bekliyoruz." dedi. Işıkhan, asgari ücreti gelecek hafta neticelendireceklerini bildirdi.
Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü yeni asgari ücrette. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Bakan Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu.
2025 Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Meclis’te 3. Toplantıya dair soruları cevapladı.
"Toplantıya ben başkanlık edeceğim. İşçi ve işveren kesimlerimizden de teklif gelmesini bekliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, 'dördüncü bir toplantı olacak mı?' sorusuna karşılık olarak “şu an bir toplantımızı gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakalım” yanıtını verdi.
Bakan Işıkhan ayrıca "inşallah teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman?
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Pazartesi günü gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşmıştı. Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ele alınmıştı. Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmemişti..
Kulislerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son açıklamalarının ardından asgari ücretin en az 23 bin TL en fazla 25 bin lira ekseninde gerçekleşebileceği konuşuluyor.
AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLANABİLİR
Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Çarşamba günü AK Parti Grup toplantısında asgari ücret zammına ilişkin oranı açıklayabileceği konuşuluyor.