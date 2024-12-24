İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLUR?





İkinci toplantıda askeri geçim endeksleri, enflasyon oranları, bölgesel geçim endeksleri ve istatistiki veriler üzerinden konuşulacaktır. Ancak TÜRK-İŞ'in bir uygulaması var, bence bu uygulama çok yerinde. TÜRK-İŞ en fazla üyeye sahip olan sendika, bu nedenle asgari ücret toplantılarına katılıyor. Malum olduğu üzere sendikalar asgari ücret almaz yani sendikalı çalışan asgari ücretten daha fazla maaş alır.





TÜRK-İŞ Başkanı da bunu dillendirmişti ve bu toplantıya asgari ücretlilerin katılması gerektiğinden bahsetmişti. Bu dönemde de bir aşçı, bir kuaför, bir karayolu işçisi ve bir gazeteci Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda toplantılara katılıyor.





Bu toplantılarda nasıl geçindiklerini, asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu birinci ağızdan dillendiriyorlar. Bence bu uygulama çok daha yerinde. Bu ve benzeri uygulamaları işçinin daha fazla hakkını savunma noktasında TÜRK-İŞ’ten bekliyoruz.











