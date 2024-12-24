Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek olan asgari ücret zammı için işveren ve işçi temsilcileri bugün 4. kez bir araya gelecek. Asgari ücret zammı için gözler kritik toplantıda. Hükümet kanadının bu toplantıda bir zam teklifi ortaya koyması bekleniyor. Peki, 2025 Ocak ayı yeni asgari ücret zam oranı bugün açıklanır mı? Asgari ücret açıklandı mı? İşte konuya ilişkin son dakika yaşanan tüm gelişmeler...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık 2024 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda rakam telaffuz edilmezken, ikinci toplantının 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. 4. toplantı ise bugün gerçekleştirilecek.
Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?
Genellikle aralık ayı içerisinde tamamlanan görüşmelerin ardından, yeni asgari ücretin yıl sonundan önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, komisyonun aralık ayının son haftasında kararını açıkladığı görülmektedir.
Asgari ücret zam oranı bugün açıklanır mı?
Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.
Buna göre; Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLUR?
İkinci toplantıda askeri geçim endeksleri, enflasyon oranları, bölgesel geçim endeksleri ve istatistiki veriler üzerinden konuşulacaktır. Ancak TÜRK-İŞ'in bir uygulaması var, bence bu uygulama çok yerinde. TÜRK-İŞ en fazla üyeye sahip olan sendika, bu nedenle asgari ücret toplantılarına katılıyor. Malum olduğu üzere sendikalar asgari ücret almaz yani sendikalı çalışan asgari ücretten daha fazla maaş alır.
TÜRK-İŞ Başkanı da bunu dillendirmişti ve bu toplantıya asgari ücretlilerin katılması gerektiğinden bahsetmişti. Bu dönemde de bir aşçı, bir kuaför, bir karayolu işçisi ve bir gazeteci Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda toplantılara katılıyor.
Bu toplantılarda nasıl geçindiklerini, asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu birinci ağızdan dillendiriyorlar. Bence bu uygulama çok daha yerinde. Bu ve benzeri uygulamaları işçinin daha fazla hakkını savunma noktasında TÜRK-İŞ’ten bekliyoruz.