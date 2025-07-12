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ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?

ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?

Tuğba Güner
13:0312/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son dakika açıklama ile yanıt buldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi bütünleme sınav sonuçları, 9 Temmuz 2025 tarihinde erişime açıldı. Üniversiteden yapılan duyuruda, "Bütünleme Sınav sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı. Öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını obs.atauni.edu.tr ekranından şifre ve kişisel bilgileri ile öğrenebilecekler. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl nereden öğrenilir? İşte, ATA AÖF sınav sonucu ve harf notu görüntüleme ekranı.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bütünleme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. ATA AÖF bütünleme sınavları 5–6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler "ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair bilgiler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ATA AÖF bütünleme sonuç tarihi henüz belli değil. ATA AÖF sınav sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.


SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.




ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos günü saat 09:30'da düzenlenecek.

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