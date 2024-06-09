AYT soru ve cevap anahtarları için gözler ÖSYM'de. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve cevap anahtarları açıklandı mı? sorusuna milyonlarca aday yanıt arıyor. 2024 YKS AYT soruları test kitapçıklarını çözmek için adaylar sınav salonlarında ter döktü. 2024 YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı ve saat 13.15'te tamamlandı. Adaylar, netlerini ve alacakları puanı tahmin edebilmek için TYT ve AYT sorularının yayımlanmasını bekliyor. Peki YKS AYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı PDF indirme linki.
YKS AYT soruları ve cevap anahtarı 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu Alan Yeterlilik Sınavına girecek adayların ve velilerinin gündeminde. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katıldı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi. Peki YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? 2024 ÖSYM YKS soru ve cevap anahtarı PDF indirme linki.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) geride kaldı. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün tamamlandı. AYT sınavının sona ermesiyle birlikte, YKS soru ve cevap anahtarının ne zaman, saat kaçta yayımlanacağı merak konusu olmakta. Peki, YKS (TYT-AYT) soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
YKS TYT AYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı. Buna göre; YKS'nin son oturumu olan YDT'nin bugün 17.45'te sona erecek olması nedeniyle, soru ve cevap anahtarlarının bu akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.
YKS soruları ve cevapları 2024: ÖSYM TYT - AYT-YDT sınavı cevap anahtarı sorgulama-PDF indirme ekranı
YKS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
YKS’de AYT, TYT ve YDT puanları 100-500 puan arasında hesaplanacaktır. Snavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.
Standart puan hesaplanırken testlere verilen doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek.
Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ilgili adayın testten almış olduğu ham puan hesaplanacak.
Ham puanlar ve o testin ortalama ve standart sapması bulunarak toplam puan hesaplanacak.
YKS kaç net kaç puan getirir? TYT AYT 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 net yapan kaç puan alır?
YKS'den 250 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 40 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 39,5 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 37,5 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 35 Net Üstü
TYT 40 Net ise AYT en az 32 Net Üstü
YKS'den 300 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 55,5 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 54 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 52,5 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 50,5 Net Üstü
TYT 40 Net ise AYT en az 47,5 Net Üstü
OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.