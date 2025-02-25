Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiler. Öğrenci ve veliler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan'da boyunca okullar tatil oldu mu, 26 Şubat Çarşamba günü için Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? İşte detaylar.
Türkiye'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Eğitime pazartesi günü ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan'da okullar tatil mi? 25 Şubat Salı okul var mı Valilikten açıklama geldi mi? işte detaylar.
Bartın'da okullar tatil mi? 25 Şubat
Bartın'da yarın için Valilikten kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Bartın'da bugün okullar Valilik kararıyla bir günlüğüne tatil edilmişti.
Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.
Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.
Ordu’da okullar tatil mi?
Ordu Valiliğinden 26 Şubat Çarşamba günü için kar tatili henüz gelmedi.
Ordu'da okullar bugün tatil edilmişti.
Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Rize’de okullar tatil oldu mu?
26 Şubat Çarşamba günü Rize'de okulların tatil olduğuna dair Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Rize'de bugün okullar tatil edilmişti.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "İlgili birimlerimizle değerlendirmemizi yaptık ve salı günü yine eğitim öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık" dedi.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, geçtiğimiz perşembe gününden bugüne kadar devam eden kar tatiline yarının da eklendiğini açıkladı. 25 Şubat Salı günü de eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini kaydeden Vali Baydaş, "Uzun zamandır beklediğimiz, hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Gerek İl Özel İdaresi ekiplerimiz, Karayolları ekiplerimiz, elektrik idaremiz, belediyemiz, belediyelerimiz, AFAD, 112 ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz herkes teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten, bereketten etkilenen vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar. Tabii eğitim öğretim de aksıyor. Perşembe, cuma gününü ve pazartesiyi tatil olarak ilan etmiştik. Cumartesi, pazar kurslarını da yine tatil olarak ilan etmiştik. Bugün de yağış etkisini arttırarak devam ettiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Meteoroloji Müdürlüğümüz, Özel İdare ekiplerimiz, ilgili birimlerimizle değerlendirmemizi yaptık ve yarın, salı günü yine eğitim öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık" dedi.
Hasretle eğitim-öğretimin devam edeceği günü beklediklerinin altını çizen Baydaş, "Tabii bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesajlar, çok güzel videolar, fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmenin hem karın tadını, keyfini çıkarmanın hem de okumaya, derslerimizde eksiklerimizi tamamlamaya bir fırsat olarak görmemiz lazım. İnşallah okullarımızın öğrencileri ve öğretmenleri ile buluşacağı güne kadar, ki bunu çok uzatmadan iyi tatiller diliyorum. Okullarımız öğrencilerle, öğretmenlerle güzel. Hasretle o günü bekliyoruz. İyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzon’da yarın okullar tatil mi?
26 Şubat Çarşamba yarın Trabzon'da okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Trabzon'da bugün okullar tatil olmuştu
Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Artvin'de okullar tatil mi?
Artvin Valiliğinden 26 Şubat Çarşamba günü için kar tatile açıklaması gelmedi.
Artvin'de bugün okullar tatil olmuştu.
Artvin'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Ardahan'da okullar tatil mi?
Ardahan’da 26 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olduğuna ilişkin Ardahan Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü okullar tatil edildi.
Posof’ta gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle çok sayıda mahallenin oylu ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığınca öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.
Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.