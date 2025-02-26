Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiler. Öğrenci ve veliler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan'da boyunca okullar tatil oldu mu, 27 Şubat Perşembe günü için Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? İşte detaylar.
Türkiye'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Eğitime pazartesi günü ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan'da okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe okul var mı Valilikten açıklama geldi mi? işte detaylar.
Ordu’da okullar tatil mi?
Ordu Valiliğinden 27 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi.
Ordu'da bugün bazı ilçelerde okullar tatil olmuştu.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
Bartın'da okullar tatil mi?
Bartın'da 27 Şubat yarın için Valilikten kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Bartın'da bugün okullar Valilik kararıyla bir günlüğüne tatil edilmişti.
Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.
Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
Rize’de okullar tatil oldu mu?
27 Şubat Perşembe günü Rize'de okulların tatil olduğuna dair Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Rize'de bugün okullar tatil edilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Trabzon’da yarın okullar tatil mi?
27 Şubat Perşembe yarın Trabzon'da okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Trabzon'da bugün okullar tatil olmuştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.
Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Artvin'de okullar tatil mi?
Artvin Valiliğinden 27 Şubat Perşembe günü için kar tatile açıklaması gelmedi.
Artvin'de bugün okullar tatil olmuştu.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ardahan'da okullar tatil mi?
Ardahan’da 27 Şubat Perşembe günü okulların tatil olduğuna ilişkin Ardahan Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Ardahan'da bugün bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi. Göle ve Hanak ilçelerinde de köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.