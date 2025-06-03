Bayramda hastaneler açık mı? Acil servisler ve poliklinikler Kurban Bayramı'nda hizmet verecek mi?

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılacağı vatandaşların gündeminde. 6-9 Haziran tarihlerini kapsayan resmi tatil süresince kamu kurumlarında değişen hizmet saatleri nedeniyle özellikle hastane ve polikliniklerin durumu merak ediliyor. İşte detaylar...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, "Bayramda hastaneler açık mı?" sorusu birçok vatandaşın merak konusu oldu. Resmi bayram tatilinde sağlık hizmetlerinden nasıl olacağı merak konusu oldu
KURBAN BAYRAMI’NDA DEVLET HASTANELERİ AÇIK OLACAK MI?
Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihler arasında kamu çalışanları idari izinli sayılacağı için devlet hastanelerinin poliklinik bölümleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Bayram süresince randevulu muayene veya reçete işlemleri yapılamayacak.
ÖZEL HASTANELER KURBAN BAYRAMI’NDA AÇIK MI?
Özel hastaneler, bayram süresince kendi belirledikleri mesai saatlerine göre çalışacak. Bazı özel sağlık kuruluşları sınırlı kadroyla da olsa hizmet vermeye devam edebilir. Bu nedenle özel bir hastaneye gitmeyi düşünen vatandaşların önceden ilgili hastane ile iletişime geçerek bilgi alması önerilir.
POLİKLİNİKLER NE ZAMAN YENİDEN HİZMET VERECEK?
Poliklinikler ve sağlık ocakları, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bayram tatili sonrasında randevulu hizmetler ve muayeneler kaldığı yerden devam edecek.