Bayramda hastaneler açık mı? Acil servisler ve poliklinikler Kurban Bayramı'nda hizmet verecek mi?

ÖZEL HASTANELER KURBAN BAYRAMI’NDA AÇIK MI?

Özel hastaneler, bayram süresince kendi belirledikleri mesai saatlerine göre çalışacak. Bazı özel sağlık kuruluşları sınırlı kadroyla da olsa hizmet vermeye devam edebilir. Bu nedenle özel bir hastaneye gitmeyi düşünen vatandaşların önceden ilgili hastane ile iletişime geçerek bilgi alması önerilir.



