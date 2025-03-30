Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarından marmaray kullanmaya hazırlananlar ücretli olup olmadığını merak ediyor. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Marmaray bugün ücretsiz mi? Bayramda Marmaray ücretsiz olacak mı? İşte 30 Mart-1 Nisan Ramazan bayramı Marmaray'da son durum.

1 /4 Bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Bayramda yola çıkacak sürücüler ise özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların durumunu araştırıyor. Geçmiş bayramlarda bazı otoyollar ve köprüler ücretsiz olmuştu. Peki Marmaray bayramda ücretsiz mi?

2 /4 BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? 2025 Ramazan Bayramı süresince Marmaray, diğer bazı toplu taşıma araçları gibi ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'e kadar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

3 /4 İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT'den yapılan açıklamayla, Ramazan Bayramı boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la yolculuk ücretsiz oldu.