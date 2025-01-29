Bilim adamları "zaman doldu" diyerek uyardı: 'Küresel felakete neden olabilir her yıl 250 bin kişinin ölümü...'

"HER YIL 250 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"

DailyStar'da yer alan habere göre, artık çok geç olduğunu iddia eden bir iklim uzmanı, emisyonlardaki hızlı artışın en az 1.5 derecelik ısı artışına sebep olacağını söyledi.

İklim uzmanı, "Bilim insanları, COP29 Zirvesi'nin, emisyon kısıtlamalarını düzenlemek için son şans olduğunu açıklarken gözyaşlarını tutuyorlar" dedi.