Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yangın çıktı... Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangında 10 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi yaralandı. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin de yaralandığı yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1 /6 Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.







2 /6 İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi.

3 /6 Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

4 /6 Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

5 /6 Bolu Belediye Başkanı'ndan açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan can kaybının artmasından endişe ettiklerini söyledi.