Bu renklerde araç almayın! İkinci elde en çok değer kaybettiren otomobil renkleri belli oldu

Araştırmaya göre, üç yıl boyunca kullanılan bir aracın ortalama değer kaybı %31 seviyesinde. Ancak bu oran, aracın tipi kadar renginden de etkileniyor. Binek otomobiller, SUV’lar ve pick-up araçlar arasında renk bazlı kayıplarda ciddi farklar bulunuyor.