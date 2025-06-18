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Bu renklerde araç almayın! İkinci elde en çok değer kaybettiren otomobil renkleri belli oldu

Bu renklerde araç almayın! İkinci elde en çok değer kaybettiren otomobil renkleri belli oldu

23:5118/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
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ABD merkezli otomobil veri platformu iSeeCars'ın gerçekleştirdiği son araştırma, araç alım-satımında çoğu zaman göz ardı edilen bir detayı gün yüzüne çıkardı: Renk, ikinci el piyasasında değer kaybının en önemli nedenlerinden biri.

Araştırmaya göre, üç yıl boyunca kullanılan bir aracın ortalama değer kaybı %31 seviyesinde. Ancak bu oran, aracın tipi kadar renginden de etkileniyor. Binek otomobiller, SUV’lar ve pick-up araçlar arasında renk bazlı kayıplarda ciddi farklar bulunuyor.


En fazla değeri altın rengi kaybettiriyor

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarına göre:


Binek otomobillerde en çok değer kaybettiren renk altın (%37,9). Onu yeşil (%33,8) ve kahverengi (%31,9) takip ediyor.




Crossover SUV’larda ilk sırada siyah yer alıyor (%33,6). Ardından kahverengi (%33,4) ve beyaz (%33,2) geliyor.

Pick-up modellerde ise en büyük değer kaybı kırmızı renkte gözlemleniyor (%28,8). Bej (%28,7) ve beyaz (%28,3) da listede öne çıkan diğer renkler arasında.


Donanım Yetmez, Renk de Önemli

Uzmanlar, sadece motor gücü ya da donanım değil, renk tercihiyle de araçların ikinci el satışında kazanç veya kayıp yaşanabileceğini vurguluyor.


Özellikle “likit” yani piyasada hızlı el değiştiren modellerde dahi yanlış renk tercihi, araçların alıcı bulmasını zorlaştırıyor.


Araç almayı planlayanlara uzmanlardan uyarı net:


“Altın, siyah, kahverengi gibi yüksek değer kaybına neden olan renklerden uzak durun. Teknik özellikler kadar renk de ikinci el değerde belirleyici faktördür.”

#İkinci el otomobil
#Araç renkleri
#2. EL ARAÇ
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Bu renklerde araç almayın! İkinci elde en çok değer kaybettiren otomobil renkleri belli oldu