Bugün öğle namazı saatinde kılınacak olan Cuma namazı için cemaat camilere akın edecek. Öğle ezanı vakti kılınan cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Diyanet İşleri, 81 ilin Cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 26 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...
İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Her hafta cuma günü öğle ezanı ile birlikte Müslümanlar tarafından camilerde saf tutulup ibadetler yerine getiriliyor. İşte 26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma namazı vakitleri...
26 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul’da cuma namazı saat 13.16’de kılınacak.
26 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
26 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).