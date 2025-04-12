Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan cumartesi günü için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış ve karla karışık yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporunun ayrıntıları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
12 NİSAN İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13
TÜM İLLERDEKİ ANLIK HAVA DURUMU