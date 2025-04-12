12 NİSAN İL İL HAVA SICAKLIKLARI





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 5





İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11





İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16



