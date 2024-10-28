28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, otobüsler ve metro bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu, özellikle bayram günlerinde sıkça merak edilen bir konu. 29 Ekim gibi önemli bir günde de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı öncesi bugün toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi bugün metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi, İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

1 /6 İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı sorusu, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için önemli bir konu. Bayram gibi özel günlerde toplu taşımanın ücretsiz olması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim öncesi büyükşehir belediyeleri ücret ve sefer tarifeleri hakkında duyuru yayınladı. Peki 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı? 28 Ekim Pazartesi bugün metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi? İşte, detaylar...

2 /6 28 EKİM PAZARTESİ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Toplu taşıma araçları, resmi tatil günlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak 28 Ekim Pazartesi günü toplu taşıma bedava olmayacak.

3 /6 29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak. Karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.



4 /6 İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim’de toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.

5 /6 Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel’i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir. ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Salı günü Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.