Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, arefe günü dahil mi? 5 Haziran Perşembe metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala Arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. 5 Haziran Perşembe günü toplu ulaşım kullanmayı planlayan vatandaşlar, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de otobüs, metro, metrobüs, vapur ve tramvay gibi araçların bugün bedava olup olmadığını araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan gelen açıklama, bu soruya netlik kazandırdı. İşte şehir şehir toplu ulaşım durumu...
5 Haziran Arefe günü toplu taşımalar ücretsiz mi? Bayram öncesinde dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Özellikle büyükşehirlerde otobüs, metro, Marmaray ve tramvay kullanacaklar için merak edilen konuya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklık getirdi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün ulaşım ücretsiz mi?
AREFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre,
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Buna göre; Arefe günü toplu taşıma ücretli olmaya devam edecek, sadece bayramda ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollar ise arefe günü ve bayram boyunca ücretsiz olacak.