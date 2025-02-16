Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: Bursa iftar saati ve sahur vakti

2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi açıklandı! Bursa’da sahur vakti, imsak saati ve iftar saati her gün değişmektedir. Bursa iftar vakti için en güncel bilgiler Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır. Akşam ezanı saat kaçta? Bursa’da iftar vakti güneş battığında başlar ve Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir saate denk gelir. Bursa sahur vakti ise imsak saatinden hemen önce sona erer. Bursa Ramazan imsakiyesi 2025 takvimini takip ederek oruç vakitlerini kaçırmayın.

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