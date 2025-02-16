Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: Bursa iftar saati ve sahur vakti

2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart Pazar günü sona erecektir. Bursa'da oruç tutanlar için iftar ve sahur vakitleri her gün birkaç dakika farklılık göstermektedir. Diyanet Ramazan imsakiyesini yayımladı. Aşağıda, Ramazan ayının ilk haftasına ait Bursa için iftar ve sahur saatleri bulunmakta:
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Ramazan imsakiyesi belli oldu. İşte Ramazan imsakiyesi Bursa sahur vakti ve iftar saatleri.
2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi açıklandı! Bursa’da sahur vakti, imsak saati ve iftar saati her gün değişmektedir. Bursa iftar vakti için en güncel bilgiler Ramazan imsakiyesinde yer almaktadır. Akşam ezanı saat kaçta? Bursa’da iftar vakti güneş battığında başlar ve Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir saate denk gelir. Bursa sahur vakti ise imsak saatinden hemen önce sona erer. Bursa Ramazan imsakiyesi 2025 takvimini takip ederek oruç vakitlerini kaçırmayın.
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.
İftar saati nedir?
İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025