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Camilerde ilk teravih coşkusu

Camilerde ilk teravih coşkusu

21:0628/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bugün kılınan ilk teravih namazında tüm yurtta camiler dolup taştı. Yurdun çeşitli illerinden gelen ilk teravih namazı görüntüleri ise Ramazan ayının coşkusunu yansıtıyor.

Ramazan ayı bu sene 1 Mart tarihinde başlayacak ve 29 gün sürecek. İlk teravih namazının camilerde kılınmasıyla birlikte bu gece sahura kalkılacak ve birinci gün orucu tutulacak. 


Trabzon'da ilk teravih namazı kılındı


Ramazan ayının ilk teravih namazı Trabzon'daki camilerde kılındı. Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne akşam namazı sonrası gelen vatandaşlar Kuran'ı Kerim okuyup dua etti.



İstanbul'da ilk teravih


İstanbul'da rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nde kılındı.

Ankara'da ilk teravih namazı


Ankara'da bazı vatandaşlar ramazan ayının ilk teravih namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı.


Kırşehir'de teravih namazı


Kırşehir'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Hoca Ahmet Yesevi Camisine gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.


Şanlıurfa'da ilk teravih heyecanı


Peygamberler şehri Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti. Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Ordu'da ilk teravih namazı kılındı


Ordu'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Altınordu ilçesindeki mahya asılan Ulu Cami havadan görüntülendi.

Hakkari'de ilk teravih namazı


Hakkari'deki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazını kılındı. Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.

Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı


Siirt'te yaşayan vatandaşlar, Ulu Cami'nde ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Mardin'de ilk teravih heyecanı


Mardin'in Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.


Kayseri'de ilk teravih


Kayseri'de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan, Kayseri'de dualarla karşılandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar; rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kayserililer, camilerde dualar ederek, ilk teravih namazı için saf tuttu.

Adana'da ilk teravih


Adana'da ramazanın ilk teravih namazı eda edildi. Kentte çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi. Daha sonra vatandaşlar, saf tutup İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan ilk teravih namazını eda etti.

#Ramazan
#Teravih namazı
#Cami

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