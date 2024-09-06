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Canan Karatay'dan öğrenci velilerine beslenme önerisi: Bağışıklık çantası nasıl hazırlanır? İşte beslenme çantası için kritik tavsiyeler

13:56 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Okullar açılıyor. Okullarda beslenme çantaları hazırlığı için alışverişler başladı. Veliler çocuklarına okul teneffüslerinde yemeleri içimn hazırlayacakları beslenmelerle onların sağlıklarına ciddi bir etki etmiş oluyor. Kimi zaman beslenme hazırlamayı tercih etmeyen veliler okul kantinlerinden alışveriş yapmaları için çocuklarına harçlık da verebiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay çocuk beslenme çantaları hazırlığı için önemli tavsiyelerde bulundu. Okul kantinlerinde ve okullarda çocuk sağlığını tehlikeye atan durumlara dikkat çeken Karatay sağlıklı bir okul beslenmesinin nasıl olacağını, hangi besinlerin çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını "Bağşıklık çantası nasıl hazırlanır?" başlığı ile açıkladı.

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Prof. Dr. Canan Karatay okullarda çocuk sağlığını etki eden faktörleri ve çocukların bağışıklığını güçlendirmek için neler yapılması gerektiğini açıkladı.

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OKULLARDA ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Okullardaki temizleyiciler, çamaşır suyu ve deterjanlar, boyalar çocukların bağışıklık zırhını yok ediyor. Çocuklar okulda bu deterjanların kokularını soluyorlar.

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OKUL KANTİNİNDEN ALIŞVERİŞ YAPMAK


Çocuklara evden beslenme hazırlanmalı. Okul kantinleri çok tehlikelidir, zararlıdır. Hepsi toksin doludur, işlenmiş gıdalarla doludur.

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ÇOCUKLARA NASIL BESLENME HAZIRLANMALI?


Yumurta mutlaka olmalıdır. Yumurta birçöok vitamini sağlar. Kolin vardır. Kolin beyni güçlendirir, çocukların konsantrasyonu artar. Bir- iki zeytin verilebilir. Süt verilebilir. Kutu sütlerine karşıyım ama. Anneler bunu da verebilir.

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Şekerli gazlı içecekler en tehlikelileridir. Bunlar verilmemeli. Hazır çikolata, kekler verilmemeli. Evde yapılmış bir kek verilebilir.

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Kan yapıcı kuru yemişler çok önemlidir. Kuru kayısı, fındık, fıstık, yaban mersini olabilir. Çocukların damak zevkine göre bu kuruyemişler verilebilir.

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Biz okula giderken evden ayranımızı yapar götürürdük. Ev yapımı yoğurttan ayran yapılarak verilebilir.

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Çocuklarımızı önce zehirlemeyeceğiz


Okullarda deterjanlar ve çamaşır suları kullanılmasın. Çocukları korumak istiyorsanız çocuklarımızı zehirlemeyin.

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Elma verilebilir, kuru üzüm verilebilir. Mürdüm eriği kurusu verilebilir.

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