Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor?

Alçak irtifa hava savunma için Roketsan'ın geliştirdiği omuzdan ya da araçtan atılan roket sistemi olan Sungur ve ASELSAN'ın geliştirdiği 35 milimetrelik uçaksavarlar Korkut ve Gürz gibi sistemler devreye girdi. ASELSAN ve Roketsan ortak üretimi olan yüzeyden havaya füze sistemi Hisar-A, 8 km'ye kadar olan roket, helikopter ve uçak gibi hava hedeflerini bertaraf edebilmekte.