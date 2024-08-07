Türk savunma sanayisinin yerli ve milli projelerle ülkemizin savunma gücü artıyor. Yerli hava savunma sistemi olan Gökkubbe’nin ismi Çelik Kubbe olarak değiştirildi. Katmanlardan oluşan Çelik Kubbe, Gök Vatan’da kuş uçurtmayacak. Peki Çelik Kubbe nedir, ne işe yarayacak, özellikleri neler?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi"nin görüşüldüğü bildirdi.
Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri de toplantıda ele alındı. Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi için kritik adım geldi.
Savunma Sanayii İcra Komitesi, ‘Çelik Kubbe’ sistemini karara bağladı. En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan’da kuş uçurtmayacak.
Çelik Kubbe nedir, ne işe yarayacak?
Hava Savunma Sanayinde önemli bir konumda yer alacak Çelik Kubbe Projesinin ilk ismi Gökkubbe olarak belirlenmişti. 6 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde alınan kararla Türkiye’nin yeni hava savunma sisteminin ismi Çelik Kubbe olarak belirlendi.
İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma alanındaki beyni olacak. Çelik Kubbe, Türk savunma sanayii tarafından bir “sistemler sistemi” olarak geliştiriliyor. Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor.
Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.
Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.
Sistemi temel olarak Gök Vatan’ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye’nin ortaya koyduğu ‘Çelik Kubbe’ yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.
Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor?
Alçak irtifa hava savunma için Roketsan'ın geliştirdiği omuzdan ya da araçtan atılan roket sistemi olan Sungur ve ASELSAN'ın geliştirdiği 35 milimetrelik uçaksavarlar Korkut ve Gürz gibi sistemler devreye girdi. ASELSAN ve Roketsan ortak üretimi olan yüzeyden havaya füze sistemi Hisar-A, 8 km'ye kadar olan roket, helikopter ve uçak gibi hava hedeflerini bertaraf edebilmekte.
Araca yerleştirilmiş füze sistemi olan Hisar-A, kendi radar sistemi ile düşman unsurları tespit edebiliyor. Orta irtifa hava savunma sistemi olarak da yakın zamanda Hisar-O sistemi seri üretime girdi. Hisar-O ise 15 km irtifaya kadar olan hedefleri imha edebiliyor.
Çelik Kubbe'de İHA ve SİHA'lara karşı da sistemler bulunuyor. İHA'ların tespiti için ASELSAN'ın İhtar sistemi kullanılacak. 40 milimetrelik bomba atar sisteme sahip Şahin Fiziksel İHA Sistemi de düşman İHA'larını yok edecek. ASELSAN'ın geliştirdiği Gökberk ise sahip olduğu lazer silahı ile düşman insansız hava araçlarını bertaraf edecek.