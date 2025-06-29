Bu dava, Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hukuki geçerliliğini sorguluyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından açılan davalar, kurultay sürecinde usulsüzlükler yaşandığı iddialarına dayanıyor. Tüm bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tek bir dosya altında birleştirildi.