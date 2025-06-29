CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları devam ederken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasına çevrildi. Bu kritik dava, CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hukuken geçerliliğini sorguluyor. Peki CHP kurultayı davasında ne kadar çıkar, Kılıçdaroğlu geri mi dönecek, Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan tartışmalar konuyu yargıya taşıdı. Peki CHP'nin mahkemesi ne zaman? CHP davası neden açıldı?
CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ardından yaşanan hukuki süreç, parti içindeki dengeleri derinden etkileyecek bir hal aldı. Kurultayın iptali talebiyle açılan davaların birleştirilmesiyle birlikte, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ve partinin mevcut yönetimine çevrilmiş durumda. Yaklaşan duruşma öncesinde, bu davanın parti geleceği üzerindeki potansiyel etkileri merakla bekleniyor.
Bu dava, Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hukuki geçerliliğini sorguluyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından açılan davalar, kurultay sürecinde usulsüzlükler yaşandığı iddialarına dayanıyor. Tüm bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tek bir dosya altında birleştirildi.
CHP KURULTAY MAHKEMESİ NE ZAMAN?
Son duruşma, 26 Mayıs 2025'te görüldü ve mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 30 Haziran'a erteledi. Bu duruşmada tahkikat celsesi yapılmasına ve gerekirse sözlü yargılamaya geçilmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kurultay süreciyle ilgili bilgi ve varsa soruşturmaların bildirilmesini talep etti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNECEK?
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davadan mutlak butlan yani kurultayın yok hükmünde olduğu kararı çıkarsa "Partiyi kayyuma bırakmam" sözleri tartışmaların odağında.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun." dedi.
Tutuklu bulunan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheliler arasında yer alan Ekrem İmamoğlu da “Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim." mesajı vermişti.
MUTLAK BUTLAN KARARI ÇAKIRSA CHP'DE NE OLACAK?
Tartışma sürürken CHP genel merkezi, mahkeme kararına karşı strateji geliştiriliyor. CHP yönetimi, 30 Haziran'da bir kararın çıkmasını beklemiyor ama her senaryoya göne hazırlık yapılıyor. Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek. Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor. Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.