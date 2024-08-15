Çiçek hastalığına benziyor! Dünya'nın alarma geçtiği maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler

Prof. Dr. Balık, bu virüsün belli risk grubundakilerde yayılım göstermeye başladığının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:





"Esasen virüs, yakın temas, döküntülerin içindeki sıvıyla bulaşmış çarşaf, havlu gibi eşyaların kullanılması, cinsel ilişki ile yayılırken son zamanlarda damlacık enfeksiyonuyla da geçebildiğine dair veriler alınmaya başlandı. Afrika'da çocuklar arasında da çok yaygın görülmeye başlandı. Son 6 ay içinde vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Afrika Hastalık Merkezi tarafından acil durum uyarısı kararı alındı. Henüz yeni varyant, Afrika dışındaki dünyanın diğer bölgeleri için bir risk oluşturmuyor görüntüsü veriyor. Özellikle ülkemiz açısından hastalığın bulaşma şekli de göz önüne alındığında büyük bir risk ya da panik havası yaratacak bir durum söz konusu değil."