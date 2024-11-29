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Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir 29 Kasım 81 ilde cuma namazı vakitleri

Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir 29 Kasım 81 ilde cuma namazı vakitleri

09:3229/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri' internet adresinden tüm iller için yayınlandı. Bu hafta "Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından 81 ilde cuma namazı vakitlerine göre cuma namazı eda edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 29 Kasım cuma namazı saatleri

Bulundukları ilde cuma namazlarını eda etmek isteyen Müslümanlar il il cuma namazı vakitlerini öğrenmek istiyor. "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu bugünün en çok merak edilen konusu. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Her hafta cuma günü öğle ezanı ile birlikte Müslümanlar tarafından camilerde saf tutulup ibadetler yerine getiriliyor. İşte 29 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma namazı vakitleri...

29 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İstanbul'da 29 Kasım Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.


İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





29 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İzmir'de 29 Kasım Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.


İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





29 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


Ankara'da 29 Kasım Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak.


ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





TÜM İLLERDE NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?


Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?


Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).


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