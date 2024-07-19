Cuma namazı farz kılınan kimseler bugün öğle vaktinde camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'namazvakitleri' ekranından cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve il il yayınlandı. Tüm Türkiye'de "Müslüman Takva Sahibidir" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından bu hafta da 81 ilde cuma namazı idrak edilecek. Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet il il cuma namazı vakitleri haberimizde.
Cuma namazı saat kaçta sorusu, her il için ayrı olmak üzere araştırılmaya başlandı. Bulundukları ilde cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar il il cuma namazı vakitlerini öğrenmek istiyor. "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" bugün yüne gündemdeki yerini aldı. Bu haftaki cuma namazı 19 Temmuz'da öğle namazıyla birlikte eda edilecek. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
19 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul’da cuma namazı saat 13.15’te kılınacak.
19 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
19 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilir. Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.