Cuma namazı Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir. Her Cuma, cemaatin bir araya gelerek namaz kılması toplumsal dayanışmayı ve birliği artıran önemli bir durumdur. Cuma namazı saatleri her hafta ile göre değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından açıklanır. Peki, Cuma namazı kaçta? İşte, 13 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa ile il il Cuma namazı saati...
İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. 13 Eylül 2024 Cuma Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. uma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri için detaylar haberimizde…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 13 Eylül 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu.
Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL:13:05
ANKARA:12:50
İZMİR: 13:12
KOCAELİ: 13:01
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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13 EYLÜL 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13:05'te kılınacak.
13 EYLÜL 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 13 Eylül Cuma namazı saat 12:50'de kılınacak.
13 EYLÜL 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 13 Eylül Cuma namazı saat 13:12'de kılınacak.
13 EYLÜL 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13:05'de kılınacak.
CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:
"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.
"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.