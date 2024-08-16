Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve tüm iller için belli oldu. İbadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, cuma namazı kaçta kılınacak? sorusuna yanıt ararken Diyanet İşleri Başkanlığı, "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden 81 ilin 16 Ağustos cuma namazı saatini yayınladı. Hz. Muhammed, bu günün müminler için bir rahmet vesilesi olduğunu belirtmiş ve Cuma günü yapılan duaların kabul edileceği özel bir zaman diliminin olduğunu bildirmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 16 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir ve Ankara namaz saatleri...
16 Ağustos 2024 günü cuma namazı saati araştırmaları başladı. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da farz olan cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek inananlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte kılınıyor. Peki, öğle ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 16 Ağustos 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:13
ANKARA: 12:58
İZMİR: 13:21
ADANA:12:48
BURSA: 13:13
İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre cuma namazının kılınışı şu şekildedir:
Öğle ezanı okununca, önce dört rekât cuma namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekâtta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekâtlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
Sonra cami içinde ikinci ezan okunur. İmam hutbe okumak için minbere çıkar ve hutbe okunur. Hutbe sırasında cemaatin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhtur. Hatip duâ ederken cemaat sesli âmin demez, içinden sessizce der. Namaz kılarken yapılması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe bittikten sonra müezzin kamet getirir. Ardından cemaatle iki rekât cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama".
Sonra dört rekât son sünnet kılınır. Niyet şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnet de ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle cuma namazı, farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından, zuhr-i ahir niyetiyle dört rekât daha namaz kılınır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınmış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır. Bundan sonra iki rekât vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cuma sahih olmadı ise, bu on rekât öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup dua edilir.