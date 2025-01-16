Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınav tarihi belli oldu. Sınav, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 4. sınıf öğrencilerine tam burslu ve nitelikli eğitim fırsatı sunacak. Darüşşafaka giriş sınavı 25 Mayıs Sınav 42 ilde gerçekleştirilecek. Peki Darüşşafaka sınav başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Sınav hangi illerde yapılacak?
Darüşşafaka Giriş Sınavı, Türkiye'de faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınavın amacı, maddi olanakları sınırlı ancak akademik açıdan başarılı olan öğrencilere ücretsiz, tam burslu ve yatılı eğitim olanağı sunmaktır. Sınav, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçmeden önce başvurduğu bir seçme sınavıdır. Peki Darüşşafaka Giriş Sınavı sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.
2025 Yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonu ile hareket ederek kurulduğu günden bu yana pek çok hayata dokunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavının 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştireceğini açıkladı. 42 ilde düzenlenecek sınavlar için başvuru süreci 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.
Darüşşafaka sınavına başvuru nasıl yapılır?
Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için başvurularını 20 Mayıs'a kadar bizzat okula giderek ya da https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden yapabilirler.
Sınava girmek için gerekli şartları taşıyan öğrencilerin 6 belgeye sahip olması gerekiyor. Bu belgeler: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, öğrencinin dört 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı, doldurulmuş başvuru formu ve ikametgâh belgesi.
Darüşşafaka giriş sınavı hangi illerde yapılacak?
Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.
2025 Yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Koşulları
Öğrencinin;
TC. vatandaşı olması
Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması
Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması
2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması
2025 Yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)
Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)
Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
Aday başvuru formu (doldurulmuş).