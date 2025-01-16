Darüşşafaka Giriş Sınavı, Türkiye'de faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınavın amacı, maddi olanakları sınırlı ancak akademik açıdan başarılı olan öğrencilere ücretsiz, tam burslu ve yatılı eğitim olanağı sunmaktır. Sınav, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçmeden önce başvurduğu bir seçme sınavıdır. Peki Darüşşafaka Giriş Sınavı sınavı ne zaman? Darüşşafaka sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.