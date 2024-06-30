DGS 2024 A - B - C - D kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI...

DGS soruları ve cevap anahtarı, sınava giren binlerce adayın ana gündem konusu olmaya devam ediyor. Sınavın ardından, sonuçlar ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan DGS soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. DGS soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı kamuoyunun erişimine de açık olacak. İşte DGS soruları ve cevap anahtarı hakkında detaylar...