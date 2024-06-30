DGS 2024 A - B - C - D kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI...

DGS soruları ve cevap anahtarı, bugün yapılan sınavın ardından öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine dönüştürmek isteyen on binlerce öğrenci DGS'ye katılım sağladı. Sınavın ardından puan hesaplama sürecine girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS soruları ve cevap anahtarını merak ediyor. DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte bu konuda detaylı bilgiler...
DGS soruları ve cevap anahtarı, sınava giren binlerce adayın ana gündem konusu olmaya devam ediyor. Sınavın ardından, sonuçlar ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan DGS soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. DGS soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı kamuoyunun erişimine de açık olacak. İşte DGS soruları ve cevap anahtarı hakkında detaylar...
DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.