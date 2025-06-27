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DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

DGS 2025 sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

13:0427/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken, sınava katılacak adayların gündeminde sınav giriş yerleri yer alıyor. ÖSYM takvimine göre bu yıl DGS, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Adaylar, sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek.


DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, DGS sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 2025 DGS sınav yerlerinin 10 Temmuz 2025 tarihine yakın bir zamanda ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.




DGS SINAV YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav yerinizi öğrenmek için:

1. https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

2. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme erişin.

3. "Sınav Giriş Belgesi" bölümünden DGS 2025 sınav yerinizi ve saatinizi görüntüleyin.



DGS 2025 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS 20 Temmuz 2025 Pazar saat 10:15'te uygulanacak.




DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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