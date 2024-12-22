DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak. İşte, 2025 DGS sınav ve başvuru takvimi...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının, 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesini sağlayan önemli bir sınavdır. 2024 yılı için DGS'nin oturum ve başvuru takvimi, ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, 2025 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman alınacak?
2025 DGS başvuruları ne zaman?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
2025 DGS sınavı ne zaman yapılacak?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
DGS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
ÖSYM 2025 DGS sınav sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.
DGS Sınavına Kimler Katılabilir?
2 yıllık ön lisans programlarını tamamlamış veya tamamlayacak olan herkes DGS sınavına girebilir.
ÖSYM tarafından belirlenen diğer şartları taşımak gerekmektedir.
DGS Sınavında Neler Sorulur?
DGS yılda 1 kez çoktan seçmeli sınav olarak uygulanmaktadır. Sınavda 60 matematik ve 60 türkçe olmak üzere toplam 120 soru bulunuyor. Bu sorular içerisinde 10 sayısal mantık, 10 sözel mantık sorusu bulunmaktadır. DGS sorularının çoğunluğu mantık ve yetenek ölçmeye bağlı olarak sorulduğu için bu anlamda ALES ile benzerlik göstermektedir. Fakat ALES’e göre daha kolay bir sınavdır.
DGS başvuru ücreti ne kadar?
2025 DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. ÖSYM tercih kılavuzuyla birlikte belli olacak. 2024 yılı DGS ücreti DGS sınav ücreti 590,00 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
DGS ücreti hangi bankalara yatırılır?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
DGS puanı kaç yıl geçerli?
Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.