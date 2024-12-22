DGS Sınavında Neler Sorulur?

DGS yılda 1 kez çoktan seçmeli sınav olarak uygulanmaktadır. Sınavda 60 matematik ve 60 türkçe olmak üzere toplam 120 soru bulunuyor. Bu sorular içerisinde 10 sayısal mantık, 10 sözel mantık sorusu bulunmaktadır. DGS sorularının çoğunluğu mantık ve yetenek ölçmeye bağlı olarak sorulduğu için bu anlamda ALES ile benzerlik göstermektedir. Fakat ALES’e göre daha kolay bir sınavdır.