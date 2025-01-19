Türkiye Diyanet Vakfı, uluslararası öğrenciler için Türkiye'de eğitim imkanı sunan “2025 yılı Diyanet Bursları" için başvuruları almaya başladı. Diyanet TDV burs başvurusu için Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü burs programlarına başvuru alınacak. Peki Diyanet Bursları başvurusu ne zaman bitecek? İşte TDV burs başvuru ekranı
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için verilen "Diyanet Bursları"na başvurular alınmaya başladı. Peki Diyanet Vakfı burs başvurusu ne zaman bitecek? Türkiye Diyanet Vakfı burs başvurusu nasıl, nereden yapılacak?
Diyanet Vakfı (TDV) burs başvurusu ne zamana bitecek?
025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Türkiye'de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, Diyanet bursları başvuruları 15 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek.
Diyanet bursuna nereden başvurulacak?
Diyanet bursları başvurusu "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapabilecek. Öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilecek. başvuru formunu doldurabilir ve gerekli belgeleri yükleyebilirsiniz.
Başvuru yapacak olanların, öncelikle siteye üye olmaları ve ardından başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Formda, kişisel bilgiler, eğitim geçmişi ve burs programına uygunluk gibi detaylar sorgulanır. Başvuru yaparken, pasaport, diploma, transkript gibi belgelerin dijital kopyalarını da yüklemek önemli.
Diyanet Vakfı (TDV) bursuna kimler başvuracak?
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Lisansüstü burs programlarına başvurular kabul edilecek.