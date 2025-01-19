Başvuru yapacak olanların, öncelikle siteye üye olmaları ve ardından başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Formda, kişisel bilgiler, eğitim geçmişi ve burs programına uygunluk gibi detaylar sorgulanır. Başvuru yaparken, pasaport, diploma, transkript gibi belgelerin dijital kopyalarını da yüklemek önemli.