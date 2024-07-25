Vücudumuzu doğal olarak beslediğimiz zaman, asitten kurtardığımız zaman, asit dizlerdeki hastalıkların en ömnemli nedenlerinden biridir. Glukozamin'e halkımız güveniyor ancak temeli düzelmeden hiçbirşey olmaz. Vicuda sağlıklı yağ ve mineraller girecek. Kolejen girecek. Kolojen kelle, paça ve yumurtada var. Kolejen hayvanların yağlarında, proteinlerinde var. Bunlar olmasa dizler toparlayamaz. Dizlerde en önemlisi ayağımızı yere vurduğumuz kadar kilomuzun altı kadar bir basınç yerden dizlerimize gelmektedir. O nedenle kilonun azalması çok önemlidir. Ancak ağrısı olanlar ileri tedavilere müracak edecektir.







