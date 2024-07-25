Diz ağrısı ve dizlerde kireçlenme sorunu yaşayanlar problemin kaynağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Çoğu zaman uygulanan tedavilerden sonuç almayanlar için Prof. Dr. Canan Karatay'dan diz ağrıları, dizlerde kireçlenme sorunu için ezber bozan açıklama geldi. Karatay diz ağrısının sebebinin yağsız yemek ve yanlış beslenmek olduğunu söyledi. Diz ağrısı neden ağırır? Diz ağrısının beslenme ile ilişkini nedir? İşte Canan Karatay'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar...
Dizlerde yaşanan ağrı ülkemizde yaygın bir sağlık sorunu. Prof. Dr. Canan Karatay diz ağrısına neden olan eklemlerdeki su kaybının birçok nedeni olduğunu söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.
Diz ağrısı neden olur?
Dizlerdeki ağrı kronik bir imflamasyonun olduğunun belirtisidir. Dizlerde eklem bağlarımız var ve kıkırdaklarımız var. Dizlermizin içinde sıvı var. Bütün eklemler bir contadır. Contalar yağlanmadan işlenmez.
Senelerce herkes "yağsız yiyin" diyerek korkutuldu. Hala herkes yağdan korkuyor. Panik yaratıldı. Bu büyük bir yalandı, büyük bir dolandı. Vücutta yağ olmasa, eklemlerde, contalarda yağ olmasa nasıl çalışsın? Yanlış beslenme, vücuda giren toksinler de bunu daha çok artırıyor.
İnsülin direnci eşittir şeker hastalığı. Ben şeker hastası değilim insülin direncim var diyorsanız tamamen gayri bilimsel konuşuyorsunuzdur.
Kireçlenme denen olan tamamen yanlıştır, kireçlenme diye birşey yoktur. Sıvı kaybı kireçlenmeden olmaz. Osteoporoz kemiklerin içinde minerallerin azalması demek. Mineraller azalırsa eklemlerde tabiki çalışma olmaz.
Kireçlenme bilhassa kilolu kişilerde çok fazla görüyoruz. Dizlerin arkasında kist meydana geliyor. Yani herşeyin başında obezite geliyor. Obezitenin yapmış olduğu kronik imflamasyon geliyor.
Osteoporoz nedir?
Osteoporoz ilaç firmalarının uydurduğu bir yalandır. İlaç firmaları kendilerine ilaç satacak bir pazar oluşturmak için her türlü hastalığı uydurmaktadır.
Kolestrolünüz düşük olursa dizlerde kireçlenmeniz de az olur. Çünkü kolestrol dizlerde bulunan kıkırdağın yapısında vardır. Osteporoz da kolestrol hastalığı de uydurmadır.
Vücudumuzu doğal olarak beslediğimiz zaman, asitten kurtardığımız zaman, asit dizlerdeki hastalıkların en ömnemli nedenlerinden biridir. Glukozamin'e halkımız güveniyor ancak temeli düzelmeden hiçbirşey olmaz. Vicuda sağlıklı yağ ve mineraller girecek. Kolejen girecek. Kolojen kelle, paça ve yumurtada var. Kolejen hayvanların yağlarında, proteinlerinde var. Bunlar olmasa dizler toparlayamaz. Dizlerde en önemlisi ayağımızı yere vurduğumuz kadar kilomuzun altı kadar bir basınç yerden dizlerimize gelmektedir. O nedenle kilonun azalması çok önemlidir. Ancak ağrısı olanlar ileri tedavilere müracak edecektir.
Ağır taşımamalıyız. Bir kilodan fazla taşımayacağız. Ayrıca dizlerimiz ağrıyorsa merdiven inip çıkarken çok dikkatli olucaz. Ağrımayan dizi öne alıp inip çıkıcaz.
Koşturma çok tehlikelidir. Dizleri ağrıyanların oturarak namaz kılmasını ben öneriyorum.
Temel vitaminler eksik olduğu zaman, D vitamini, C vitamini, B vitamini yağlar eksik olduğu zaman sorunu düzeltemezsiniz.
Bağırsaklar önemlidir. Kabız olmamak önemlidir. Bağırsak florasını düzenlemek önemlidir.