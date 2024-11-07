Trump'ın zaferi dolar endeksinde yükselişe yol açtı: 7 Kasım 2024 dolar, euro bugün ne kadar?

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde sonuç neredeyse belli. Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. ABD seçimleri ile birlikte dolar fiyatına etkisi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki 1 dolar kaç tl? buün euro kaç tl? Dolar kaç tl, alış satış fiyatı ne kadar? Haftanın 4. günü olan 07 Kasım 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 7 Kasım 2024 güncel döviz kuru fiyatları...

1 /5 Döviz kurları, ABD seçimlerinin izlendiği günde düşüş kaydetti. Dolar fiyatları sabahın ilk ışıklarından bu yana ilgi görüyor. Dolar – Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları…

2 /5 07 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.2049 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.1963 liradan, satış fiyatı ise 34.2135 liradan işlem görüyor.



3 /5 EURO NE KADAR?

%0.37'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.8857 TL'den yapan euro şu anda 36.8591 TL alış ve 36.9125 TL satış fiyatına sahip.





4 /5 CANLI DÖVİZ KURU FİYATLARI (7 KASIM 2024)

◼ABD Doları: 34,18 (Alış) - 34,19 (Satış) ◼EURO: 36,80 (Alış) - 36,85 (Satış) ◼STERLİN: 44,15 (Alış) - 44,38 (Satış)

