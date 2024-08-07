Yatırımcıların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki güncel veriler merak ediliyor. Döviz alım satımı yapan veya dövizle ilgili yatırımları olan kişiler için güncel kur bilgisi oldukça önemlidir. Vatandaşlar "Euro kaç TL?" ve "Bugün dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 7 Ağustos 2024 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları.