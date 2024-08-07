Güncel döviz fiyatları dün yaşanan küresel düşün ardından merak konusu. 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla doların 33,60 seviyesinden işlem görüyor. Bu, önceki gün yaşanan düşüşün ardından bir miktar toparlanma olduğunu gösteriyor. Peki euro ne kadar kaç TL? İşte 7 Ağustos 2024 döviz fiyatları...
Yatırımcıların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki güncel veriler merak ediliyor. Döviz alım satımı yapan veya dövizle ilgili yatırımları olan kişiler için güncel kur bilgisi oldukça önemlidir. Vatandaşlar "Euro kaç TL?" ve "Bugün dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 7 Ağustos 2024 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları.
Dolar fiyatları, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 33,6068'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,11 düşüşle 36,7500'dan sterlin/TL yüzde 0,21 yükselişle 42,7594'ten satılıyor.
Dün alış ağırlıklı seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,75 artışla 33,6019'dan tamamladı.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 103,2 seviyesinde bulunuyor. Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.
Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.
Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.