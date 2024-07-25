İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar, bugün, Dolar ve Euro'nun ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki dolar ne kadar oldu, euro alış satış fiyatında son durum nedir? 25 Temmuz Perşembe dolar kaç, euro kaç ₺? İşte güncel döviz fiyatları.
Haftanın 4. gününde, Dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün döviz kurları yatay seyirde işlem gördü. Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlalığı için harekete geçti. TCMB, döviz alımı içeren Türk Lirası swap işlemlerine yarından itibaren son verecek. Dün swap ihalelerinde döviz satış pozisyonuna geçileceği bildirilmişti. Peki bugün dolar ne kadar, euro kaç ₺? Döviz kurundaki en güncel gelişmeler.
25 TEMMUZ DOLAR FİYATI NE KADAR OLDU?
Dolar düne göre güne yüzde 0.54 yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar bugün saat 09:30 itibariyle 32.9186 TL’den alınıp 32.9446 TL’ye satılıyor. Dolar dün en yüksek 32.8906 TL'yi, en düşük 32.8041 TL'yi görerek günü 32.8257 TL'den kapatmıştı.
EURO NE KADAR?
Euro 35.8102 TL’den alınıp 35.8699 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.72. Sterlin 42.6576 TL’den işlem görüyor.
DOLAR KAZANDIRDI MI KAYBETTİRDİ Mİ?
Temmuz ayının ilk gününe göre dolar 0,35 TL artarak yüzde 1,07 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 3,23 lira artarak yüzde 10,86 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ise dolar; 26.9220 liradan 33.0041 liraya yükselerek değer yüzde 22,59 değer kazancı yaşadı.
EURO KAZANDIRDI MI KAYBETTİRDİ Mİ?
Euro Temmuz ayının ilk gününe göre euro 0,77 TL artarak yüzde 2,20 değer kazandı.
32.5562 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 3,32 lira artarak yüzde 10,19 oranında değer kazandı.
Euro, son bir yıla göre 29.7821 liradan 35.8743 liraya yükselerek değer yüzde 20,46 değer kazancı yaşadı.