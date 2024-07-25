Haftanın 4. gününde, Dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün döviz kurları yatay seyirde işlem gördü. Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlalığı için harekete geçti. TCMB, döviz alımı içeren Türk Lirası swap işlemlerine yarından itibaren son verecek. Dün swap ihalelerinde döviz satış pozisyonuna geçileceği bildirilmişti. Peki bugün dolar ne kadar, euro kaç ₺? Döviz kurundaki en güncel gelişmeler.