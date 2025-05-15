Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğünlerde çalınan şarkılar için telif hakkı alınması konusunda çalışmalarına başladı. Telif ücretini gelin ve damat değil, düğün salonu işletmeleri ödeyecek. Bu ücret, salonların genel gider kalemlerinden biri olarak kabul edilecek. Peki düğünlerde çalınan şarkılardan ne kadar ücret alınacak?
Düğünlerde çalınan şarkılardan telif hakkı alınacak ancak bu ücreti düğün salonları ödeyecek, gelin ve damatlar etkilenmeyecek. Bu uygulama, müzik eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlamakta. Peki telif ücreti ne kadar olacak?
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müzikler için telif ücreti almaya başladı. Hürriyet’in haberine göre, metrekare büyüdükçe, telif bedeli de artıyor. Bu ücret gelin ya da damattan değil, müziği kullanan işletmeden tahsil edilecek. İşte detaylar.
Düğün müzikleri telif ücreti ne kadar olacak ve bu ücreti kim ödeyecek?
Tartışıldığı gibi düğün başına bir ücret değil; işletmelerin alacağı yıllık bir lisans söz konusu. Yani düğün salonu yıl boyunca çaldığı tüm müzikler için yıllık 6.500 TL gibi sabit bir bedel ödeyecek. Yıllık 6.500 TL telif bedeli 500 m2’ye kadar olan düğün salonları için. Metrekare büyüdükçe, telif bedeli de artıyor. Bu ücret gelin ya da damattan değil, müziği kullanan işletmeden tahsil edilecek.
Telif ücreti neye göre belirleniyor?
Şu anda önerilen yıllık yaklaşık 6.500 TL’lik ücret, Avrupa’daki uygulamaların oldukça altında. Çünkü amaç öncelikle sistemin kurulması ve kayıt dışılığın engellenmesi. Örneğin, düğün başına İtalya’da 250 – 550 EUR, İspanya’da yaklaşık 260 Euro, İrlanda’da 32 – 64 Euro, İsviçre’de de 33 – 101 İsviçre frangı arasında değişen telif bedelleri ödeniyor. MESAM ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) gibi meslek birlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimine tâbî. Tarifeler her yıl enflasyon oranında güncelleniyor. Ayrıca, isteyen her işletmenin bu tarifelere yasal olarak itiraz etme hakkı da var. Yani keyfî değil, şeffaf ve denetlenebilir bir süreç.
Düğünlerde çalınan müziklerden alınan ücretten gelin ve damat etkilenecek mi?
Hayır. Telif bedeli doğrudan düğün sahiplerinden alınmıyor. Bu, işletmenin genel gider kalemlerinden biri. Işık, temizlik, klima gibi. Nasıl ki elektrik faturası doğrudan çifte kesilmiyorsa, telif de kesilmez. Bu, hizmeti sunanın sorumluluğudur.