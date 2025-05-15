Düğün müzikleri telif ücreti ne kadar olacak ve bu ücreti kim ödeyecek?

Tartışıldığı gibi düğün başına bir ücret değil; işletmelerin alacağı yıllık bir lisans söz konusu. Yani düğün salonu yıl boyunca çaldığı tüm müzikler için yıllık 6.500 TL gibi sabit bir bedel ödeyecek. Yıllık 6.500 TL telif bedeli 500 m2’ye kadar olan düğün salonları için. Metrekare büyüdükçe, telif bedeli de artıyor. Bu ücret gelin ya da damattan değil, müziği kullanan işletmeden tahsil edilecek.