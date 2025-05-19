DÜNYANIN EN YOKSUL ÜLKESİ BELLİ OLDU: 2025 Yılında En Fakir 10 Ülke

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 yılı itibarıyla dünyanın en yoksul ülkelerini güncel verilerle açıkladı. Satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) hesaplamaları, ülkeler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Listede yer alan ülkelerin çoğu Afrika kıtasında yer alıyor ve iç çatışmalar, siyasi istikrarsızlık, yetersiz altyapı ve dış yardıma bağımlılık gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

1 /12 2025 yılı itibarıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, dünyanın en yoksul ülkeleri listesi güncellendi. Peki, dünyanın en fakir ülkeleri arasında hangileri var?

2 /12 İşte IMF verilerine göre 2025 yılında dünyanın en fakir 10 ülkesi:

3 /12 10. MADAGASKAR – KİŞİ BAŞI GSYİH: 2.060 DOLAR Afrika’nın doğusunda yer alan Madagaskar, doğa harikaları ve biyolojik çeşitliliğiyle tanınsa da ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Altyapı eksiklikleri, işsizlik ve düşük ihracat gelirleri ülkenin yoksullukla mücadele etmesini zorlaştırıyor.



4 /12 9. YEMEN – KİŞİ BAŞI GSYİH: 2.020 DOLAR Orta Doğu’nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, yıllardır süren savaş, kıtlık ve insani krizlerle boğuşuyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede, ekonomik faaliyetler büyük ölçüde durmuş durumda.



5 /12 8. LİBERYA – KİŞİ BAŞI GSYİH: 2.000 DOLAR Batı Afrika’da yer alan Liberya, geçmişte yaşadığı iç savaşların etkisini hâlâ hissediyor. Yetersiz sağlık sistemi ve eğitim altyapısı, nüfusun büyük bir kısmının yoksulluk içinde yaşamasına neden oluyor.



6 /12 7. DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ – KİŞİ BAŞI GSYİH: 1.910 DOLAR Afrika’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, zengin doğal kaynaklara rağmen yolsuzluk, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik kalkınma sağlayamıyor.



7 /12 6. SOMALİ – KİŞİ BAŞI GSYİH: 1.900 DOLAR Uzun yıllardır süren çatışmalar ve hükümet boşluğu, Somali’nin ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altyapı eksiklikleri, işsizlik ve yetersiz eğitim sistemi, ülkenin kalkınmasını engelliyor.



8 /12 5. MOZAMBİK – KİŞİ BAŞI GSYİH: 1.790 DOLAR İç savaşın izlerini hâlâ taşıyan Mozambik, doğal afetlerin de etkisiyle ekonomik toparlanma sürecini yavaş ilerletiyor. Ülkenin doğal gaz rezervlerine sahip olması potansiyel oluşturuyor ancak altyapı eksiklikleri kalkınmayı kısıtlıyor.



9 /12 4. MALAVİ – KİŞİ BAŞI GSYİH: 1.760 DOLAR Güneydoğu Afrika’da yer alan Malavi, yetersiz eğitim, sağlık hizmetlerine erişim sorunu ve tarım sektöründeki verimsizlik nedeniyle düşük gelir seviyesine sahip. Ülke ekonomisi büyük ölçüde dış yardımlara bağımlı.



10 /12 3. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ – KİŞİ BAŞI GSYİH: 1.310 DOLAR Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasına rağmen Orta Afrika Cumhuriyeti, ekonomik olarak son derece kırılgan bir yapı sergiliyor. Süregelen silahlı çatışmalar ve siyasi belirsizlik, kalkınmayı engelleyen temel faktörler arasında yer alıyor.



11 /12 2. BURUNDİ – KİŞİ BAŞI GSYİH: 1.010 DOLAR Doğu Afrika’nın küçük ülkesi Burundi, siyasi istikrarsızlık, etnik çatışmalar ve yetersiz altyapı gibi sorunlar nedeniyle düşük gelir seviyesinden kurtulamıyor. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşıyor ve geçimini tarım ile sağlıyor.

