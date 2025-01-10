İlk evini alacaklar veya dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi için açıklamalar geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklar için 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında düşük faizli konut kredisine değindi. Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Taksit sayısı ne olacak? İşte detaylar...
Dar gelirli vatandaşları bile ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten peş peşe açıklamalar gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklar için önemli açıklamalarda bulundu.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." diyen Bakan Şimşek depremin etkilerine de şöyle değindi:
"Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz."
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.
İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz netleşmedi.