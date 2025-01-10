"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." diyen Bakan Şimşek depremin etkilerine de şöyle değindi: