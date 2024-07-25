Formasyon eğitimi ne zaman alınacak?

2022-2023 eğitim öğretim dönemine mahsus olmak üzere, formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu programlara kayıtlı son sınıf öğrencileri, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlayabilecek. Bunun yanı sıra son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alıp kayıtlı olduğu programın mezuniyeti için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek isteyen öğrenciler, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebilecek.