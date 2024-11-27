Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Karar Resmi Gazete’ye yayımlandı. Yeni oranla beraber ehliyet, pasaport, trafik cezaları, MTV, telefon harcı da yeniden güncellendi. Peki 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni fiyatlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." denildi.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 olarak tespit edildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi. Yeniden değerleme oranıyla beraber yeni yılda ehliyet, pasaport, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalem artacak. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler.
27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranına yer verildi. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler...
2025 EHLİYET FİYATLARI
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230 TL
2025: 331 TL
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2025 PASAPORT HARCI FİYATLARI
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
2025 TELEFON KAYIT HARCI FİYATI
Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL
2025 TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
2025 MTV FİYATI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL
Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.
Gelir vergisi dilimleri ne kadar?
Buna göre gelir vergisi dilimleri 2025 yılında şöyle olacak:
158.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,
158.000 TL – 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,
330.000 TL – 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,
1.250.000 TL – 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,
4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.