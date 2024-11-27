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Yeniden değerleme oranı 2025 Resmi Gazete’de yayımlandı: Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları netleşti!

Yeniden değerleme oranı 2025 Resmi Gazete’de yayımlandı: Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları netleşti!

09:3327/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.</p>
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Karar Resmi Gazete’ye yayımlandı. Yeni oranla beraber ehliyet, pasaport, trafik cezaları, MTV, telefon harcı da yeniden güncellendi. Peki 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni fiyatlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." denildi.


 Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 olarak tespit edildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi. Yeniden değerleme oranıyla beraber yeni yılda ehliyet, pasaport, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalem artacak. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler.

27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranına yer verildi. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler...

2025 EHLİYET FİYATLARI

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230 TL

2025: 331 TL

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 PASAPORT HARCI FİYATLARI

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL


3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

2025 TELEFON KAYIT HARCI FİYATI

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL


2025 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

2025 TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL


Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

2025 MTV FİYATI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

Gelir vergisi dilimleri ne kadar?

Buna göre gelir vergisi dilimleri 2025 yılında şöyle olacak:

158.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,

158.000 TL – 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

330.000 TL – 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

1.250.000 TL – 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.

#Ehliyet
#pasaport
#kimlik ücretleri
#Motorlu Taşıtlar Vergisi

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