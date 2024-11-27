Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 olarak tespit edildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi. Yeniden değerleme oranıyla beraber yeni yılda ehliyet, pasaport, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalem artacak. Peki yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? İşte zamlı tarifeler.