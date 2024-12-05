El ve ayaklarda meydana gelen şişlik, birçok kişinin karşılaştığı rahatsız edici bir durumdur ve çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, el ve ayak şişmesinin nedenlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, el ve ayak şişmesi ne gibi sağlık sorunlarının habercisi olabilir? Şişlikler, günlük yaşamda ne gibi belirtilerle kendini gösterir ve nasıl önlenebilir? İşte Karatay'ın konuya ilişkin açıklaması...

1 /5 Prof. Dr. Canan Karatay el ve ayak şişliğine neden olan zararlı faktörleri açıkladı. Yaygın bir sorun olan ve daha çok kadınlarda görülen el ve ayak şişliğinin vücutta kronik bir inflomasyon olduğunu açıkladı.

2 /5 "El ve ayak şişliği bir hastalık değildir"

El ve ayak şişliği bir hastalık değil, vücudun bir tepkisi, uyarısıdır. Bizi zehirleyen şeylerden uzak durursak bu belirtiler ortadan kalkar.

3 /5 El ve ayak şişliği neden olur?

El ve ayak şişliğinin en önemli nedeni, glutendir. Gluten vücutta su toplar. Ekmek, buğday, unlarda, karbonhidratta bulunan gluten su tutar. Tost, ekmek, makarna bunlar su toplar. Vücutta reaksiyon meydana getirir, bu da şişlik yapar.

4 /5 Bir molekül tuz bir molekül su tutar

Bilimsel olarak gösterildi ki bir molekül tuz vücutta bir molekül su tutar. Ama bir molekül karbonhidrat vücutta 190 molekül su tutar. Ellerin ayakların şişmesinin nedeni bu.